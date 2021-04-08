Він знаний “письменник”: Степанов прокоментував заяву глави ДП “Медзакупівлі” щодо закупівлі вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі телеканалу “1+1” прокоментував заяву глави ДП “Медзакупівлі” Арсена Жумаділова, який стверджує, що договір з компанією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцин проти COVID-19 не зобов’язує до купівлі-продажу, інформує УНН.
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“Він (Арсен Жумаділов — ред.) — знаний „письменник“. Він не може знати, що у нас підписано, бо це договір, який підписується МОЗ. Закупівля сама технічна буде відбуватися через компанію „Краун Едженсі“, яка буде займатися логістичною доставкою і логістикою по території України”, — заявив Степанов.
Що було до цього
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна законтрактувала постачання 10 млн доз вакцини Pfizer до кінця 2021 року, а перші партії очікуються вже найближчими місяцями.
На це глава ДП “Медзакупівлі” Арсен Жумаділов почав стверджувати, що підписаний Україною договір з компанією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцин проти COVID-19 не зобов’язує до купівлі-продажу. У МОЗ ці заяви спростували.
Доповнення
Нагадаємо, МОЗ звинувачує державне підприємство “Медзакупівлі” у зриві держзакупівель життєво важливих медпрепаратів майже на 1 млрд грн.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП “Медзакупівлі”, адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків.