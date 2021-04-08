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Он известный "писатель": Степанов прокомментировал заявление главы ГП "Медзакупки" по закупке вакцины Pfizer

Он известный "писатель": Степанов прокомментировал заявление главы ГП "Медзакупки" по закупке вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 17772 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1" прокомментировал заявление главы ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова, который утверждает, что договор с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин против COVID-19 не обязывает к купле продажи, информирует УНН.

Цитата

“Он (Арсен Жумадилов — ред.) — известный „писатель“. Он не может знать, что у нас подписано, потому что это договор, который подписывается Минздраве. Закупка сама техническая будет происходить через компанию „Краун Эдженси“, которая будет заниматься логистической доставкой и логистикой по территории Украины”, — заявил Степанов.

Что было до этого

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина законтрактовала поставки 10 млн доз вакцины Pfizer до конца 2021 года, а первые партии ожидаются уже в ближайшие месяцы.

На это глава ГП “Медзакупки” Арсен Жумадилов стал утверждать, что подписанный Украиной договор с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин против COVID-19 не обязывает к купле-продаже. В Минздраве эти заявления опровергли.

Дополнение

Напомним, Минздрав обвиняет государственное предприятие “Медзакупки” в срыве госзакупок жизненно важных медпрепаратов почти на 1 млрд грн.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения по итогам 2020 года считает неэффективной деятельность ГП “Медзакупки”, ведь оно провалило 103 тендеры на закупку лекарств.

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