Вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень: посадовець військової частини піде під суд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За матеріалами ДБР постане перед судом посадовець військової частини, якому висувають звинувачення у вимаганні 150 тисяч гривень з дружини загиблого бійця як хабар за оформлення виплат. Повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
У березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця про можливість отримання грошової допомоги від держави у сумі 15 мільйонів гривень. Він обіцяв прискорити та допомогти з оформленням виплати, якщо отримає відсоток у розмірі 150 тисяч гривень.
Під час проведення оперативних заходів посадовець був затриманий “на гарячому”. Обвинувальний акт вже направлено до суду, де він буде розглянутий відповідно до законодавства.
Посадовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
За такі дії йому загрожує покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.
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