АРМА передали мільйонні активи росіянина, який забезпечував харчами силовиків путіна - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Суд передав державі мільйонні активи громадянина рф, який забезпечував харчами російських силовиків, повідомило у понеділок Державне бюро розслідувань, передає УНН.
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"За матеріалами ДБР суд передав до Нацагенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) права, статутний капітал та майно підприємства в Черкасах, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДБР, з'ясовано, що "один зі співвласників підприємства є громадянином рф та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам країни-агресора".
"Російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви на російські державні медичні установи, а також установи фсб, мвд, управління справами президента рф та ін.", - вказали у ДБР.
Зокрема, за даними ДБР, "серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента рф, санаторій мвд рф". Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасового окупований Крим, повідомили у бюро.
Як зазначається, статутний капітал переданого державі підприємства становить 1,98 млн гривень, корпоративні права – 9,2 млн гривень. Також суд передав до АРМА 3 тис. кв. м. нерухомості підприємства вартістю майже 100 млн гривень.
Кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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