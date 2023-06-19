АРМА передали миллионные активы россиянина, обеспечивающего продуктами силовиков путина - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Суд передал государству миллионные активы гражданина рф, который обеспечивал продуктами российских силовиков, сообщило в понедельник Государственное бюро расследований, передает УНН.
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"По материалам ГБР суд передал в Нацагенство по розыску и менеджменту активов (АРМА) права, уставный капитал и имущество предприятия в Черкассах, совладелец которого продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГБР, выяснено, что "один из совладельцев предприятия является гражданином рф и владеет более чем 15 российскими предприятиями, работающими во временно оккупированном Крыму и осуществляющими поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам страны-агрессора".
"Российские предприятия фигуранта поставляли аграрную, молочную продукцию, табачные изделия и консервы на российские государственные медицинские учреждения, а также учреждения фсб, мвд, управления делами президента рф и др.", - указали в ГБР.
В частности, по данным ГБР, "среди прочего поставки осуществлялись на оздоровительный комплекс управления делами президента рф, санаторий мвд рф". Также предприятия фигуранта поставляют продукты питания во временный оккупированный Крым, сообщили в бюро.
Как отмечается, уставный капитал переданного государству предприятия составляет 1,98 млн гривен, корпоративные права – 9,2 млн гривен. Также суд передал в АРМА 3 тыс. кв. м. недвижимости предприятия стоимостью почти 100 млн гривен.
Уголовное производство расследуется по факту финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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