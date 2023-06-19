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Вымогал с жены погибшего бойца 150 тысяч гривен: чиновник воинской части пойдет под суд

Киев • УНН

 • 1280932 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. По материалам ГБР предстанет перед судом чиновник воинской части, которому предъявляют обвинение в вымогательстве 150 тысяч гривен с жены погибшего бойца в качестве взятки за оформление выплат. Сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Вымогал с жены погибшего бойца 150 тысяч гривен: чиновник воинской части пойдет под суд

Детали

В марте 2022 года заместитель командира воинской части сообщил жене погибшего бойца о возможности получения денежной помощи от государства в сумме 15 миллионов гривен. Он обещал ускорить и помочь с оформлением выплаты, если получит процент в размере 150 тысяч гривен.

Во время проведения оперативных мероприятий чиновник был задержан “на горячем”. Обвинительный акт уже направлен в суд, где он будет рассмотрен в соответствии с законодательством.

Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

За такие действия ему грозит наказание в виде до 5 лет лишения свободы.

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