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Винесли з відділення Держспецзв’язку прикраси та 90 млн грн: викрили злочинну групу

Винесли з відділення Держспецзв’язку прикраси та 90 млн грн: викрили злочинну групу

Київ • УНН

 • 220527 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Державне бюро розслідувань викрило злочинне угруповання, яке винесло з київського відділення Держспецзв’язку прикраси та приблизно 90 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

За даними слідства, група осіб, серед яких були і колишні правоохоронці, на початку березня 2022 року проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму приблизно 90 млн грн.

Як зазначили, злочинці скористалися воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території.

ДБР встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі затримано троє осіб. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетними до крадіжки.

Також перевіряють можливу причетність до злочину працівників Держспецзв’язку.

Під час слідчих дій у фігурантів виявили та вилучили: готівку, приблизно 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), кілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів та осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

"Затримані підозрюються у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань викрило колишнього народного депутата України Валерія Горбатова на фінансуванні терористичної організації "днр" та крадіжці понад 6 тисяч унікальних артефактів з АР Крим.

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