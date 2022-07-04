Вынесли из отделения Госспецсвязи украшения и 90 млн грн: разоблачили преступную группу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая вынесла из киевского отделения Госспецсвязи украшения и примерно 90 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
По данным следствия, группа лиц, среди которых были и бывшие правоохранители, в начале марта 2022 года проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и украла из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные на общую сумму примерно 90 млн грн.
Как отметили, преступники воспользовались военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории.
ГБР установило всех участников преступной организации. На этот момент задержаны три человека. Работники ГБР провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже.
Также проверяют возможную причастность к преступлению работников Госспецсвязи.
Во время следственных действий у фигурантов обнаружили и изъяли: наличные, примерно 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов и осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.
"Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенному с проникновением в другое помещение, совершенных в больших размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Государственное бюро расследований разоблачило бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова на финансировании террористической организации "днр" и краже более 6 тысяч уникальных артефактов из АР Крым.