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Вынесли из отделения Госспецсвязи украшения и 90 млн грн: разоблачили преступную группу

Вынесли из отделения Госспецсвязи украшения и 90 млн грн: разоблачили преступную группу

Киев • УНН

 • 220526 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая вынесла из киевского отделения Госспецсвязи украшения и примерно 90 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

По данным следствия, группа лиц, среди которых были и бывшие правоохранители, в начале марта 2022 года проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и украла из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные на общую сумму примерно 90 млн грн.

Как отметили, преступники воспользовались военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории.

ГБР установило всех участников преступной организации. На этот момент задержаны три человека. Работники ГБР провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже.

Также проверяют возможную причастность к преступлению работников Госспецсвязи.

Во время следственных действий у фигурантов обнаружили и изъяли: наличные, примерно 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов и осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.

"Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенному с проникновением в другое помещение, совершенных в больших размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Государственное бюро расследований разоблачило бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова на финансировании террористической организации "днр" и краже более 6 тысяч уникальных артефактов из АР Крым.

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