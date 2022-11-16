Викрадену нацистами картину Шагала продано на аукціоні в Нью-Йорку за 7,4 мільйона доларів

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Продаж в аукціонному будинку Phillips був частиною осіннього аукціонного сезону, коли великі гравці галузі продають сотні витворів мистецтва на кілька мільярдів доларів за кілька днів у престижних районах Манхеттена.

Phillips продав 46 робіт майже за 139 мільйонів доларів. Найдорожча монументальна картина Сая Твомблі «Без назви», яка колись належала французькому бізнесменові Франсуа Піно, пішла за 41,6 мільйона доларів.

Картина Шагала 1911 року «Батько», написана олією на полотні, була куплена 1928 року польсько-єврейським скрипковим майстром Давидом Цендером, який втратив своє майно, коли був змушений переїхати до Лодзинського гетто.

Депортований до Освенцима, де були вбиті його дружина і дочка, скрипковий майстер вижив і переїхав до Франції в 1958 році, де помер у 1966 році, так і не заволодівши картиною.

Після того, як художник, який народився в Російській імперії, помер у Франції у 1985 році, «Батько» у 1988 році потрапив до національних колекцій, а потім був закріплений за Центром Помпіду і передано на зберігання до Музею єврейського мистецтва та історії в Парижі.

Phillips не розкрив подробиць про те, хто купив роботу, що є звичайною практикою серед аукціонних будинків.