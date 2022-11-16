Похищенная нацистами картина Шагала продана на аукционе в Нью-Йорке за 7,4 миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Картина Марка Шагала, которая была среди 15 работ, украденных нацистами и возвращенных Францией наследникам пострадавших семей, была продана за 7,4 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке, передает УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Продажа в аукционном доме Phillips была частью осеннего аукционного сезона, когда крупные игроки отрасли продают сотни произведений искусства на несколько миллиардов долларов за несколько дней в престижных районах Манхеттена.
Phillips продал 46 работ почти за 139 миллионов долларов. Самая дорогая монументальная картина Сая Твомбли «Без названия», когда-то принадлежавшая французскому бизнесмену Франсуа Пино, ушла за 41,6 миллиона долларов.
Картина Шагала 1911 года «Отец», написанная маслом на холсте, была куплена в 1928 году польско-еврейским скрипичным мастером Давидом Цендером, потерявшим свое имущество, когда был вынужден переехать в Лодзинское гетто.
Депортирован в Освенцим, где были убиты его жена и дочь, скрипичный мастер выжил и переехал во Францию в 1958 году, где умер в 1966 году, так и не завладев картиной.
После того, как художник, родившийся в Российской империи, умер во Франции в 1985 году, «Отец» в 1988 году попал в национальные коллекции, а затем был закреплен за Центром Помпиду и передан на хранение в Музей еврейского искусства и истории в Париже.
Phillips не раскрыл подробностей о том, кто купил работу, являющуюся обычной практикой среди аукционных домов.