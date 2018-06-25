Викраденим у Києві невідомими є син представника посольства Лівії в Україні

"Викраденим є син дипломата Лівії", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні з опівдні київські поліцейські розшукують зловмисників, які на вулиці Тургенівській насильно посадили чоловіка в автомобіль, введено план “перехоплення”.



Нагадаємо, пенсіонер на Харківщині кілька днів тримав 9-річну дівчину в зачиненій котельні.



