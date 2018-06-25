Похищенный в Киеве неизвестными является сыном представителя посольства Ливии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Похищенным сегодня в центре Киева мужем есть сын представителя посольства Ливии в Украине. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Похищенный есть сын дипломата Ливии", - сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня с полудня киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые на улице Тургеневской насильно посадили мужчину в автомобиль, введен план "перехват".
Напомним, пенсионер на Харьковщине несколько дней держал 9-летнюю девушку в закрытой котельной.