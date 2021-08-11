Вигівського вже призначили начальником поліції Києва, його представив голова МВС - Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Івана Вигівського, який очолював полтавську поліцію, офіційно призначили і представили як нового начальника Головного управління Національної поліції Києва. Про це повідомив попередник Вигівського на посаді - Андрій Крищенко у коментарі журналістам у середу, 11 серпня, передає УНН.
Цитата:
"Тільки що міністр внутрішніх справ (Денис Монастирський - ред.) представив Івана Вигівського, полковника поліції, керівником поліції Києва", - сказав Крищенко.
Він оцінив таке призначення як "велику довіру" з боку керівництва МВС і додав, що близько не спілкувався з Вигівським.
Доповнення
11 серпня Андрій Крищенко підтвердив свою відставку з посади начальника поліції Києва - після зміни міністра внутрішніх справ минулого місяця.
Крищенко обіймав посаду заступника голови Нацполіції — начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року - понад п'ять років.
Що було раніше
15 липня Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду нардепа від президентської політсили "Слуга народу" Дениса Монастирського. Після цього почалися звільнення заступників Авакова.
Так, спочатку Кабінет міністрів звільнив зокрема першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, який перебував на цій посаді з 2014 року.
А 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.