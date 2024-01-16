Відзначили важливість активізації двосторонніх відносин: Зеленський в Давосі зустрівся з прем’єром В’єтнаму
Київ • УНН
На Всесвітньому економічному форумі Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Мінь обговорили інтенсифікацію двосторонніх відносин. Зеленський подякував В'єтнаму за підтримку територіальної цілісності України та надання гуманітарної допомоги.
На полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем. Сторони відзначили важливість активізації двосторонніх відносин. Про це написав Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Зустрівся з прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем. Відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В’єтнам поєднують багаторічні зв’язки. Закликав підтримати імплементацію пунктів української формули миру", - повідомив Зеленський.
Президент України подякував В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни, а також за гуманітарну допомогу нашій державі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом.