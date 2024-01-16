Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе

На полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Стороны отметили важность активизации двусторонних отношений. Об этом написал Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Отметили важность активизации двусторонних отношений, поскольку Украину и Вьетнам объединяют многолетние связи. Призвал поддержать имплементацию пунктов украинской формулы мира", - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также за гуманитарную помощь нашему государству.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом.