Відтік біженців з України досяг 2 млн — ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Потік біженців з України досяг двох мільйонів людей, повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, передає УНН.
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Виступаючи у вівторок на французькій радіостанції France Inter, Гранді назвав цю віху "жахливою" цифрою.
"Сотні тисяч людей перебувають у русі, намагаються залишити зону бойових дій та знайти притулок насамперед усередині України в безпечних зонах. Але безпечний простір скорочується, і люди неминуче намагаються перетнути кордони", — заявив він.
За словами Ґранді, майже всі біженці — це жінки, діти та люди похилого віку.
“Це дуже конкретна група населення. Важливо відзначити, що у Міжнародний жіночий день чоловіки ведуть війну, а жінки розплачуються за наслідки", — продовжив Ґранді.
Він зауважив, що більшість біженців вирушили до Польщі, Молдови та інших сусідніх країн, додавши, що більшість із них прямують туди, "де у них є зв'язки, сім'я".
"Ми побоюємося другої хвилі людей, у яких набагато менше ресурсів та зв'язків, і які будуть набагато вразливішими", — попередив Ґранді.
Додамо
Румунія прийняла 281 000 біженців з початку війни в Україні, повідомила у вівторок румунська прикордонна поліція, хоча 208 000 із них уже покинули країну.
Прикордонна поліція не уточнила, куди прямують біженці після виїзду з Румунії.