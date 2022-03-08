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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Відтік біженців з України досяг 2 млн — ООН

Відтік біженців з України досяг 2 млн — ООН

Київ • УНН

 • 128342 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Потік біженців з України досяг двох мільйонів людей, повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, передає УНН.

Деталі

Виступаючи у вівторок на французькій радіостанції France Inter, Гранді назвав цю віху "жахливою" цифрою.

"Сотні тисяч людей перебувають у русі, намагаються залишити зону бойових дій та знайти притулок насамперед усередині України в безпечних зонах. Але безпечний простір скорочується, і люди неминуче намагаються перетнути кордони", — заявив він.

За словами Ґранді, майже всі біженці — це жінки, діти та люди похилого віку.

“Це дуже конкретна група населення. Важливо відзначити, що у Міжнародний жіночий день чоловіки ведуть війну, а жінки розплачуються за наслідки", — продовжив Ґранді.

Він зауважив, що більшість біженців вирушили до Польщі, Молдови та інших сусідніх країн, додавши, що більшість із них прямують туди, "де у них є зв'язки, сім'я".

"Ми побоюємося другої хвилі людей, у яких набагато менше ресурсів та зв'язків, і які будуть набагато вразливішими", — попередив Ґранді.

Додамо

Румунія прийняла 281 000 біженців з початку війни в Україні, повідомила у вівторок румунська прикордонна поліція, хоча 208 000 із них уже покинули країну.

Прикордонна поліція не уточнила, куди прямують біженці після виїзду з Румунії.

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