Отток беженцев из Украины достиг 2 млн — ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Поток беженцев из Украины достиг двух миллионов человек, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает УНН.
Детали
Выступая во вторник на французской радиостанции France Inter, Гранди назвал эту веху "ужасной" цифрой.
"Сотни тысяч людей находятся в движении, пытаются покинуть зону боевых действий и найти убежище прежде всего внутри Украины в безопасных зонах. Но безопасное пространство сокращается, и люди неизбежно пытаются пересечь границы", — заявил он.
По словам Гранди, почти все беженцы — это женщины, дети и старики.
“Это очень конкретная группа населения. Важно отметить, что в Международный женский день мужчины ведут войну, а женщины расплачиваются за последствия", — продолжил Гранди.
Он заметил, что большинство беженцев отправились в Польшу, Молдову и другие соседние страны, добавив, что большинство из них направляются туда "где у них есть связи, семья".
"Мы опасаемся второй волны людей, у которых гораздо меньше ресурсов и связей, и которые будут гораздо уязвимее", — предупредил Гранди.
Добавим
Румыния приняла 281 000 беженцев с начала войны в Украине, сообщила во вторник румынская пограничная полиция, хотя 208 000 из них уже покинули страну.
Пограничная полиция не уточнила, куда направляются беженцы после выезда из Румынии.