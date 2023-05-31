Відстрочка чи звільнення від призову на строкову службу: уряд вніс зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів унормував питання надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу, повідомили у Міноборони, пише УНН.
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Ідеться про зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.
Документ, як вказано, дозволить привести окремі норми Положення у відповідність із вимогами законодавства України, що врегульовують питання надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу.
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Зокрема, змінами передбачено:
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- визначення підстав для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину віком до 18 років і виховує її самостійно;
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- вилучення підстав для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю;
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- визначення підстав для звільнення від призову на строкову військову службу призовників:
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- які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;
- які мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
- які здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.
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