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Відстрочка чи звільнення від призову на строкову службу: уряд вніс зміни

Київ • УНН

 • 639771 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів унормував питання надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу, повідомили у Міноборони, пише УНН.

Деталі

Ідеться про зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Документ, як вказано, дозволить привести окремі норми Положення у відповідність із вимогами законодавства України, що врегульовують питання надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу.

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Зокрема, змінами передбачено:

  • визначення підстав для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину віком до 18 років і виховує її самостійно;
  • вилучення підстав для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю;
  • визначення підстав для звільнення від призову на строкову військову службу призовників:
  • які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;
  • які мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
  • які здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.
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