Відстрочка чи звільнення від призову на строкову службу: уряд вніс зміни

Деталі

Ідеться про зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Документ, як вказано, дозволить привести окремі норми Положення у відповідність із вимогами законодавства України, що врегульовують питання надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу.

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Зокрема, змінами передбачено: