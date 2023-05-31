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Отсрочка или освобождение от призыва на срочную службу: правительство внесло изменения

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров унормировал вопрос предоставления отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную военную службу, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

Речь идет об изменениях в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятия призывников на военную службу по контракту.

Документ, как указано, позволит привести отдельные нормы Положения в соответствие с требованиями законодательства Украины, регулирующие вопросы предоставления отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную военную службу.

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В частности, изменениями предусмотрено:

  • определение оснований для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывнику, который имеет ребенка в возрасте до 18 лет и воспитывает его самостоятельно;
  • изъятие оснований для предоставления отсрочки от призыва призывникам, имеющим ребенка или жену с инвалидностью;
  • определение оснований для освобождения от призыва на срочную военную службу призывников:
  • воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;
  • имеющие жену из числа лиц с инвалидностью;
  • осуществляющих уход за лицами с инвалидностью или за лицами, которые в нем нуждаются.
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