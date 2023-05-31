Отсрочка или освобождение от призыва на срочную службу: правительство внесло изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров унормировал вопрос предоставления отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную военную службу, сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
Речь идет об изменениях в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятия призывников на военную службу по контракту.
Документ, как указано, позволит привести отдельные нормы Положения в соответствие с требованиями законодательства Украины, регулирующие вопросы предоставления отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную военную службу.
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В частности, изменениями предусмотрено:
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- определение оснований для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывнику, который имеет ребенка в возрасте до 18 лет и воспитывает его самостоятельно;
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- изъятие оснований для предоставления отсрочки от призыва призывникам, имеющим ребенка или жену с инвалидностью;
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- определение оснований для освобождения от призыва на срочную военную службу призывников:
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- воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;
- имеющие жену из числа лиц с инвалидностью;
- осуществляющих уход за лицами с инвалидностью или за лицами, которые в нем нуждаются.
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