Отсрочка или освобождение от призыва на срочную службу: правительство внесло изменения

Детали

Речь идет об изменениях в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятия призывников на военную службу по контракту.

Документ, как указано, позволит привести отдельные нормы Положения в соответствие с требованиями законодательства Украины, регулирующие вопросы предоставления отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную военную службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доплаты и увеличение отпусков для военных: в Раде поддержали решение

В частности, изменениями предусмотрено: