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Відсьогодні Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Авдіївки після обстрілів

Київ • УНН

 • 15824 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Відсьогодні, з 4 вересня, АТ “Укрзалізниця” відновлює рух поїздів до Авдіївки (Донецька область). Рух припиняли через обстріли окупантами, передає УНН.

Цитата

“Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. З 4 вересня поїзди № 136/135 Київ — Авдіївка, № 825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху”, — йдеться у повідомленні за 3 вересня.

Деталі

Зазначається, що до 3 вересня включно поїзд № 136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг № 825/826 — до станції Очеретине.

Квитки вже у продажу.

Нагадаємо

28 серпня у прифронтовій Авдіївці відбулися декілька хвиль масових обстрілів бойовиками. Зазначалося, що вогонь відкрили з окупованого Спартака.

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу в Авдіївці, де знаходяться українські військовослужбовці. Серед військових був один поранений. База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

Керівник ВЦА зазначив, що обстріли бойовиками відбулися у два етапи: перший обстріл тривав з 06:15 до 07:50 ранку, другий з 08:50 до 10:15 ранку.

Після цього Укрзалізниця евакуювала працівників станції Авдіївка та пасажирів в укриття.

30 серпня в УЗ повідомили, що через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, обмежили до 3 вересня.

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