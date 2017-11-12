Відсьогодні рух на з'їзді з Південного мосту частково обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. З 12.11.2017 до 26.11.2017 року у зв’язку з виконанням робіт з встановлення напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху, передає УНН з посиланням на КК "Київавтодор".
"З 12.11.2017 до 26.11.2017 у зв’язку з виконанням робіт з встановлення напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві тимчасово закриють станцію швидкісного трамвая "Політехнічна".