С сегодняшнего дня движение на съезде с Южного моста частично ограничено

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С 12.11.2017 до 26.11.2017 года в связи с выполнением работ по установке полужесткого барьера безопасности на Эстакадный съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе в месте выполнения работ будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения, передает УНН со ссылкой на КК "Киевавтодор".