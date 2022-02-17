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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64514 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Відомі переможниці хокейного олімпійського турніру серед жінок

Відомі переможниці хокейного олімпійського турніру серед жінок

Київ • УНН

 • 15283 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Пекіні відбувся фінал жіночого олімпійського турніру серед хокейних збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2022.

Деталі

Лідери канадської збірної – Сара Нурс і Марі-Філіп Пулен, відзначилися вже у першому періоді, а після перерви Пулен ще раз відзначилися у воротах команди США. Проте американки зуміли практично наздогнати опоненток. Шайби закидали Хіларі Найт та Аманда Кессель (3:2).

Зауважимо, що вчора у матчі за бронзові медалі збірна Фінляндії розгромила команду Швейцарії з результатом 5:1.

Доповнення

Жіночий хокей представлений на Олімпіаді всьоме. Перемагали лише заокеанські команди: канадки п'ять разів ставали олімпійськими чемпіонками, два титули у збірної США.

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