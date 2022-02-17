Известные победительницы хоккейного олимпийского турнира среди женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Пекине состоялся финал женского олимпийского турнира среди хоккейных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.
Детали
Лидеры канадской сборной - Сара Нурсей и Мари-Филип Пулен, отличились уже в первом периоде, а после перерыва Пулен еще раз отличились в воротах команды США. Однако американки сумели практически догнать оппоненток. Шайбы забрасывали Хилари Найт и Аманда Кессель (3:2).
Заметим, что вчера в матче за бронзовые медали сборная Финляндии разгромила команду Швейцарии с результатом 5:1.
Дополнение
Женский хоккей представлен на Олимпиаде в седьмой раз. Побеждали только заокеанские команды: канадки пять раз становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.