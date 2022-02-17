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15 марта, 19:03 • 100121 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128633 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115924 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110102 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100817 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97491 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85096 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Известные победительницы хоккейного олимпийского турнира среди женщин

Известные победительницы хоккейного олимпийского турнира среди женщин

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Пекине состоялся финал женского олимпийского турнира среди хоккейных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.

Детали

Лидеры канадской сборной - Сара Нурсей и Мари-Филип Пулен, отличились уже в первом периоде, а после перерыва Пулен еще раз отличились в воротах команды США. Однако американки сумели практически догнать оппоненток. Шайбы забрасывали Хилари Найт и Аманда Кессель (3:2).

Заметим, что вчера в матче за бронзовые медали сборная Финляндии разгромила команду Швейцарии с результатом 5:1.

Дополнение

Женский хоккей представлен на Олимпиаде в седьмой раз. Побеждали только заокеанские команды: канадки пять раз становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.

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