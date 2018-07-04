Відома автомобільна компанія випустила вино

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КИЇВ. 4 липня. УНН. На честь свого 70-річчя компанія Porsche випустила вино під назвою "Cuvée 356", передає УНН з посиланням на Car Buzz.

Свою назву вино від Porsche отримало на честь першої моделі бренду - спорткара 356 Roadster.

Відзначається, що створенням напою займався австрійський винороб Армін Темент.

Вино "Cuvée 356" об'єднує в собі кілька сортів: 65% піно блан, 18% шардоне, 12% совіньон блан і 5% піно грі.

Продегустувати вино від Porsche можна в штутгартському музеї фірми, а також в ресторані Christophorus (Німеччина).

Напій вартує 19,5 євро за пляшку (близько 600 грн).

Нагадаємо, що раніше компанія Coca-Cola, вперше за всю історію свого існування, випустила алкогольний напій. Коктейль під назвою Lemon-Do поки доступний тільки на ринку Японії.

В Україні, тим часом, вітчизняний виробник (Beverage Trading Company) випустив інноваційну лінійку вин - Felicitas. Бренд створювали за законами нейромаркетінгу, а сама лінійка складається з п'яти видів напою: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.

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