Известная автомобильная компания выпустила вино
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В честь своего 70-летия компания Porsche выпустила вино под названием "Cuvée 356", передает УНН со ссылкой на Car Buzz.
Свое название вино от Porsche получило в честь первой модели бренда – спорткара 356 Roadster.
Отмечается, что созданием напитка занимался австрийский винодел Армин Темент.
Вино "Cuvée 356" объединяет в себе несколько сортов: 65% пино блан, 18% шардоне, 12% совиньон блан и 5% пино гри.
Продегустировать вино от Porsche можно в штутгартском музее фирмы, а также в ресторане Christophorus (Германия).
Напиток стоит 19,5 евро за бутылку (порядка 600 грн).
Напомним, что ранее компания Coca-Cola, впервые за всю историю своего существования, выпустила алкогольный напиток. Коктейль под названием Lemon-Do пока доступен только на рынке Японии.
В Украине, тем временем, отечественный производитель (Beverage Trading Company) выпустил инновационную линейку вин – Felicitas. Бренд создавали по законам нейромаркетинга, а сама линейка состоит из пяти видов напитка: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.