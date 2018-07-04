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Известная автомобильная компания выпустила вино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В честь своего 70-летия компания Porsche выпустила вино под названием "Cuvée 356", передает УНН со ссылкой на Car Buzz.

Свое название вино от Porsche получило в честь первой модели бренда – спорткара 356 Roadster.

Отмечается, что созданием напитка занимался австрийский винодел Армин Темент.

Вино "Cuvée 356" объединяет в себе несколько сортов: 65% пино блан, 18% шардоне, 12% совиньон блан и 5% пино гри.

Продегустировать вино от Porsche можно в штутгартском музее фирмы, а также в ресторане Christophorus (Германия).

Напиток стоит 19,5 евро за бутылку (порядка 600 грн).

Напомним, что ранее компания Coca-Cola, впервые за всю историю своего существования, выпустила алкогольный напиток. Коктейль под названием Lemon-Do пока доступен только на рынке Японии.

В Украине, тем временем, отечественный производитель (Beverage Trading Company) выпустил инновационную линейку вин – Felicitas. Бренд создавали по законам нейромаркетинга, а сама линейка состоит из пяти видов напитка: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.

Украинские Национальные Новости

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