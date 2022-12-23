“Відокремлювати новорічну ніч не варто”: у КМДА відповіли, що буде з відключеннями світла у свята

Цитата

“Я би зараз не відокремлював новорічну ніч від тієї, яка минула. Тому що ми, на сьогоднішній день, маємо величезний дефіцит електроенергії – близько 50%. У місті сьогодні працюють і планові, і аварійні відключення, продовжуються роботи по відновленню пошкодженої енергетичної інфраструктури. В першу чергу заживлюються об'єкти критичної інфраструктури”, – сказав він.

Деталі

За словами Поворозника, станом на сьогодні у Києві відновлено теплопостачання на 99%, за виключенням тих котелень, які потрапляють у зони відключення електроенергії.

“Моменти про передачу великих генераторів - ці генератори якраз йдуть для роботи котелень, щоб вони могли обігрівати будівлі у разі відсутності централізовано електропостачання. Вода у місті є, при наявності світла, на сьогоднішній день стабілізувався і зв'язок”, – додав представник КМДА.

Доповнення

Станом на 23 грудня опалення та водопостачання у Києві отримують усі райони в штатному режимі, а електропостачання - досі в режимі аварійних відключень.