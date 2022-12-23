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“Відокремлювати новорічну ніч не варто”: у КМДА відповіли, що буде з відключеннями світла у свята

“Відокремлювати новорічну ніч не варто”: у КМДА відповіли, що буде з відключеннями світла у свята

Київ • УНН

 • 812661 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Відокремлювати новорічну ніч від попередніх у Києві не варто, оскільки в столиці все ще є величезний дефіцит електроенергії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, відповідаючи на запитання щодо графіків відключення світла на свята, передає УНН.

Цитата

“Я би зараз не відокремлював новорічну ніч від тієї, яка минула. Тому що ми, на сьогоднішній день, маємо величезний дефіцит електроенергії – близько 50%. У місті сьогодні працюють і планові, і аварійні відключення, продовжуються роботи по відновленню пошкодженої енергетичної інфраструктури. В першу чергу заживлюються об'єкти критичної інфраструктури”, – сказав він.

Деталі

За словами Поворозника, станом на сьогодні у Києві відновлено теплопостачання на 99%, за виключенням тих котелень, які потрапляють у зони відключення електроенергії.

“Моменти про передачу великих генераторів - ці генератори якраз йдуть для роботи котелень, щоб вони могли обігрівати будівлі у разі відсутності централізовано електропостачання. Вода у місті є, при наявності світла, на сьогоднішній день стабілізувався і зв'язок”, – додав представник КМДА.

Доповнення

Станом на 23 грудня опалення та водопостачання у Києві отримують усі райони в штатному режимі, а електропостачання - досі в режимі аварійних відключень.

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