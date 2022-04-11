Відмова Європи від газу з рф: путінський режим до кінця року недоотримає 50 млрд доларів

Контекст

23 березня російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що постачається до Європи, у рублях. Попри це, він пообіцяв, що росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін, зафіксованим у контрактах.

Однак, відповідну вимогу відхилили всі країни «Групи семи», а пізніше про таке рішення оголосив і Європейський Союз.

Понад те, низка країн Європи вже заявила про відмову від російського газу або скорочення обсягів його закупівлі.

Україна закликає до повного ембарго на російські енергоресурси.

Деталі

“Більшість країн ЄС відмовилися від пропозиції окупантів сплачувати за газ в рублях. Найбільш рішуче на чергову спекуляцію кремля відреагувала Литва, - наші партнери з квітня місяця припинили імпорт російського газу. На сьогодні відома також позиція Естонії та Фінляндії, які заявили, що планують припинити закупівлі газу від агресора вже до кінця 2022 року. Аналогічні рішення найближчим часом варто очікувати від інших європейських країн”, - каже Білявський.

З його слів, зокрема, сам факт відмови таких країн, як Італія, Франція та Данія, від російського шантажу стосовно моделі оплати, - говорить про їхні плани стосовно зменшення обсягів закупівлі блакитного палива в агресора.

“Ймовірно, про них ми дізнаємося вже у травні місяці, під час завершення сезону відбору та старту підготовки до нового опалювального періоду. Для озвучування подібних заяв потрібен час на підписання нових контрактів з купівлі та бронювання транспортних потужностей”, - каже фахівець.

Також, зазначає він, на сьогодні вже чітко простежується, що держави, які прийняли російський шантаж, - продовжать купувати газ у обсягах попередніх років. Йдеться про такі держави, як Угорщина, Словаччина, Молдова.

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“Загалом, з високою вірогідністю можу спрогнозувати, що, починаючи з травня місяця, ми побачимо поступове скорочення поставок російського газу на європейський ринок. За моїми оцінками, до завершення 2022-го обсяги реалізації російського газу впадуть щонайменше на 35%, порівняно з даними за попередній рік. Мовою цифр, це приблизно недоотримання 50 млрд доларів до російського бюджету, що еквівалентно вартості 2000 літаків”, - повідомив співрозмовник УНН.

На його думку, окрім неодоотриманої фінансової вигоди, в агресора виникнуть досить суттєві технічні проблеми з надлишком газу в системі, відтак перерозподілом потужностей та зміною режимів транспортування газу територією рф. “Іншими словами, окупантам доведеться виводити у простій газовидобувні потужності та змінювати модель газопостачання для внутрішніх споживачів", - додав Білявський.