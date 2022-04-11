Отказ Европы от газа из рф: путинский режим до конца года недополучит 50 млрд долларов

Контекст

23 марта российский президент владимир путин поручил принимать оплату за поставляемый в Европу российский природный газ в рублях. Несмотря на это, он пообещал, что россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, зафиксированными в контрактах.

Однако, соответствующее требование отклонили все страны "Группы семи", а позже о таком решении объявил и Европейский Союз.

Более того, ряд стран Европы уже заявил об отказе от российского газа или сокращении объемов его закупки.

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Детали

“Большинство стран ЕС отказались от предложения оккупантов платить за газ в рублях. Наиболее решительно на очередную спекуляцию кремля отреагировала Литва - наши партнеры с апреля месяца прекратили импорт российского газа. На сегодня известна также позиция Эстонии и Финляндии, которые заявили, что планируют прекратить закупки газа от агрессора уже до конца 2022 года. Аналогичные решения в ближайшее время стоит ожидать от других европейских стран”, - говорит Билявский.

По его словам, в частности, сам факт отказа таких стран, как Италия, Франция и Дания, от российского шантажа в отношении модели оплаты, - говорит об их планах по уменьшению объемов закупки голубого топлива у агрессора.

“Вероятно, о них мы узнаем уже в мае месяце, во время завершения сезона отбора и старта подготовки к новому отопительному периоду. Для озвучивания подобных заявлений нужно время на подписание новых контрактов по покупке и бронированию транспортных мощностей”, - говорит специалист.

Также, отмечает он, на сегодня уже четко прослеживается, что государства, которые приняли российский шантаж, - продолжат покупать газ в объемах предыдущих лет. Речь идет о таких государствах, как Венгрия, Словакия, Молдова.

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Цитата

“В общем, с высокой вероятностью могу предсказать, что, начиная с мая месяца, мы увидим постепенное сокращение поставок российского газа на европейский рынок. По моим оценкам, к концу 2022-го объемы реализации российского газа упадут минимум на 35%, по сравнению с данными за предыдущий год. Языком цифр, это примерно недополучение 50 млрд долларов в российский бюджет, что эквивалентно стоимости 2000 самолетов”, - сообщил собеседник УНН.

По его мнению, кроме неполученной финансовой выгоды, у агрессора возникнут весьма существенные технические проблемы с избытком газа в системе, следовательно перераспределением мощностей и изменением режимов транспортировки газа по территории рф. "Другими словами, оккупантам придется выводить в простой газодобывающие мощности и менять модель газоснабжения для внутренних потребителей", - добавил Билявский.