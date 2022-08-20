Відібрав у дітей спортзал та позбавив потенційних чемпіонів місця для підготовки: голову "Дніпрогазу" звинуватили у махінаціях

Слід розпочати з того, що сам Міро – майстер спорту з дзюдо та самбо міжнародного класу, численний призер та переможець Чемпіонатів України, срібний призер Чемпіонату Європи з дзюдо серед майстрів 2015 року, учасник кубків світу та Європи.

У 2014 році він заснував клуб дзюдо "Спарта". Про який і йтиметься.

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««Спарта» - це не бізнес, це не про заробіток та доходи. Це про дітей та майбутніх чемпіонів для України», - написав Міро.

Він нагадав, що в клубі багато дітей займалися безкоштовно, а оренду приміщення в якому клуб розміщувався майже 10 років, Міро оплачував із власних коштів.

Приміщення орендувалося у компанії «Дніпрогаз».

«Ми з покинутого сараю зробили лялечку та конвеєр чемпіонів! При цьому навіть у найскладніші часи ми були ідеальними орендарями, які не тільки ЖОДНОГО РАЗУ не затримали плату за оренду, а й вкладали особисті кошти на підтримку самої будови, розповів Міро.

Після початку повномасштабного вторгнення тренування деякий час не проводили. Тому Міро пішов на зустріч Сиваку, який на деякий час запропонував розірвати договір оренди. Як пояснив Міро, домовленість полягала в тому, що оренду спортклуб зможе відновити будь-якої миті.

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«Хто ж знав, що людина, яку поставили керувати таким важливим для міста підприємством, СИВАК ВОВА, абсолютно не знає, що таке власне СЛОВО!!!

Відновлювати договір, як домовилися, «чиновник» не захотів. Тепер ДІТЯМ нема де тренуватися, величезній КОМАНДІ, вже кандидатам у збірну УКРАЇНИ, ДІТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ, які втекли від війни і в них тут нікого немає… але і тут я знайду вихід і буде порядок, але першу людину, яка не знає, що таке СЛОВО, ЧЕСТЬ і совість запам'ятав», - заявив Міро.

Міро закликав владу, зокрема Президента України, Кабмін та Мінмолоді та спорту, Міністерство енергетики вплинути на ситуацію.

При цьому свою підтримку клубу «Спарта» вже висловили низка публічних людей, серед яких міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак та народний депутат України Максим Бужанський, відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов, політичний експерт Денис Гороховський, а також низка депутатів міської та обласної рад міста Дніпро.