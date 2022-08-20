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Отнял у детей спортзал и лишил потенциальных чемпионов места для подготовки: главу "Днепрогаза" обвинили в махинациях

Киев • УНН

 • 351354 просмотра

КИЇВ. 20 августа. УНН. Главу правления «Днепрогаза» Владимира Сивака публично обвинили в несоблюдении обязательств перед детской спортивной секции, в которой тренируются кандидаты в Сборную Украины по дзюдо. Обвинения обнародовал депутат горсовета Днепра Данило Миро, который является президентом клуба и за свой счет поддерживал функционирование секции, сообщает УНН.

Отнял у детей спортзал и лишил потенциальных чемпионов места для подготовки: главу "Днепрогаза" обвинили в махинациях

Следует начать с того, что сам Миро – мастер спорта по дзюдо и самбо международного класса, многочисленный призер и победитель Чемпионатов Украины, серебряный призер Чемпионата Европы по дзюдо среди мастеров 2015 года, участник кубков мира и Европы.

В 2014 году он основал клуб дзюдо "Спарта". О котором и пойдет речь.

Цитата

««Спарта» - это не бизнес, это не про заработок и доходы. Это про детей и будущих чемпионов для Украины», - написал Миро.

Он напомнил, что в клубе многие дети занимались бесплатно, а аренду помещения в котором клуб размещался без малого 10 лет, Миро отплачивал из собственных средств.

Помещение арендовалось у компании «Днепрогаз».

«Мы из заброшенного сарая сделали куколку и конвейер чемпионов!!! При этом, даже в самые сложные времена мы были идеальными арендаторами, которые не только НИ РАЗУ не задержали плату за аренду, но и вкладывали личные средства в поддержку самого строения», рассказал Миро.

После начала полномасштабного вторжения тренировки некоторое время не проводились. Потому Миро пошёл на встречу Сиваку, предложившему на некоторое время расторгнуть договор аренды. Как пояснил Миро, договорённость состояла в том, что аренду спортклуб сможет возобновить в любой момент.

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«Кто ж знал, что человек, которого поставили руководить таким важным для города предприятием, СИВАК ВОВА, абсолютно не знает, что такое собственное СЛОВО!!!

Возобновлять договор, как договорились, «чиновник» не захотел. Теперь ДЕТЯМ негде тренироваться, огромной КОМАНДЕ, уже кандидатам в сборную УКРАИНЫ, ДЕТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ, которые бежали от войны и у них здесь никого нет…но и здесь я найду выход и будет порядок, но первого человека, который не знает, что такое СЛОВО, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ запомнил», - заявил Миро.

Миро призвал власти, в том числе Президента Украины, Кабмин и Минмолодежи и спорта, Министерство энергетики повлиять на ситуацию.

При этом, свою поддержку клубу «Спарта» уже выразили ряд публичных людей, среди которых министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и народный депутат Украины Максим Бужанский, известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, политический эксперт Денис Гороховский, а также ряд депутатов городского и областного советов города Днепр.

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