Відбулося жеребкування групового етапу Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Федерація баскетболу України провела жеребкування групового етапу FreezeOil Кубка України, інформує УНН.
У підсумку вісім команд були розділені на дві групи наступним чином:
Група А
"Черкаські Мавпи", "Будівельник" (Київ), "Запоріжжя-ZOG", переможець пари "Хімік" (Южне) – "МАУП" (Київ);
Група Б
"БІПА" (Одеса), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Миколаїв", "Дніпро".
Повідомляється, що у групі А в першому турі у Києві зіграють "Будівельник" - "Черкаські Мавпи", у Запоріжжі зійдуться "Запоріжжя-ZOG" - "Хімік"/"МАУП". У квартеті Б в перших поєдинках у Одесі зіграють місцева "БІПА" та "Кривбас", а в Миколаєві зустрінуться "Миколаїв" - "Дніпро".
Додамо, що перші матчі групового етапу відбудуться 30 листопада.