Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины по баскетболу

В итоге восемь команд были разделены на две группы следующим образом:

группа А

"Черкасские Обезьяны", "Будивельник" (Киев), "Запорожье-ZOG", победитель пары "Химик" (Южный) - "МАУП" (Киев)

группа Б

"БИПА" (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Николаев", "Днепр".

Сообщается, что в группе А в первом туре в Киеве сыграют "Будивельник" - "Черкасские Обезьяны", в Запорожье сойдутся "Запорожье-ZOG" - "Химик"/"МАУП". В квартете Б в первых поединках в Одессе сыграют местная "БИПА" и "Кривбасс", а в Николаеве встретятся "Николаев" - "Днепр".

Добавим, что первые матчи группового этапа состоятся 30 ноября.