Відбирав у солдатів надбавки: на Одещині судитимуть посадовця військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідування, пише УНН.
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За даними слідства, командир підрозділу вимагав у військових, щоб ті віддавали йому частину їх щомісячних надбавок. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.
Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
"Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого", -йдеться у повідомленні ДБР.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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