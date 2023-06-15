Отбирал у солдат надбавки: в Одесской области будут судить чиновника воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении командира подразделения одной из воинских частей Одесской области, который требовал с подчиненных отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, командир подразделения требовал у военных, чтобы те отдавали ему часть их ежемесячных надбавок. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.
Работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.
"Командир подразделения обвиняется в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному", - говорится в сообщении ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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