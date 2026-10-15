Від заморозків до дощів - прогноз погоди на 15 жовтня

По Україні 15 жовтня очікується різна погода у різних областях. Під впливом атмосферного фронту частиною території країни пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від заморозків вночі до 19° тепла вдень. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ; у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на півдні та сході країни 7-12° тепла; вдень 10-15°, на крайньому сході країни до 19°.

На Київщині вночі 15 жовтня очікуються заморозки до -3°C - Укргідрометцентр