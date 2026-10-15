Від заморозків до дощів - прогноз погоди на 15 жовтня

$45.080.1250.440.20
ukenru
04:41 • 24293 перегляди
Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios
04:19 • 37220 перегляди
Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки
03:38 • 20721 перегляди
У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії
02:56 • 21275 перегляди
Трамп звинуватив Байдена у війні рф проти України та пояснив чому не називає путіна "диктатором"Video
02:17 • 20531 перегляди
Атаки дронів у водах НАТО загрожують українському експорту: країни Чорного моря звернулися по допомогу до Альянсу
01:18 • 17389 перегляди
ЗСУ знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди" старими радянськими ЗРК та знищили вже понад 20 цілей
00:25 • 17567 перегляди
Литва хоче розмістити постійну військову базу США біля кордонів росії та білорусі – Трамп уже відреагував
00:12 • 14093 перегляди
росія відмовилася видавати Сирії Башара Асада, якого засудили до смертної кари
14 жовтня, 23:18 • 13450 перегляди
У ЗСУ розповіли, як обмеження роботи Starlink уже впливають на виконання бойових завдань
14 жовтня, 22:38 • 14609 перегляди
Капітуляція України не принесе миру, а поверне Європу до імперіалізму радянського зразка – Мелоні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.2м/с
87%
756мм
Популярнi новини
Зірка Голлівуду Біллі Крістал розповів, що знайшов серед руїн свого будинку після масштабної пожежі14 жовтня, 21:05 • 18963 перегляди
У Луцьку російський дрон пошкодив найбільшу картину у світі площею понад 2000 м²Photo14 жовтня, 22:05 • 18523 перегляди
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto14 жовтня, 23:06 • 25667 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 20519 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto01:07 • 17943 перегляди
Публікації
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 52295 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 68280 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 83276 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 97076 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 109421 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Музикант
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Кропивницький
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги03:06 • 15093 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto02:06 • 15333 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto01:07 • 18210 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 20771 перегляди
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto14 жовтня, 23:06 • 25915 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
ChatGPT
Бук (ЗРК)
Техніка

Від заморозків до дощів - прогноз погоди на 15 жовтня

Київ • УНН

 • 138 перегляди

15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями та дощами, найсильнішими на сході й південному сході. Вночі можливі заморозки до 3°.

Від заморозків до дощів - прогноз погоди на 15 жовтня

По Україні 15 жовтня очікується різна погода у різних областях. Під впливом атмосферного фронту частиною території країни пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від заморозків вночі до 19° тепла вдень. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ; у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на півдні та сході країни 7-12° тепла; вдень 10-15°, на крайньому сході країни до 19°.

На Київщині вночі 15 жовтня очікуються заморозки до -3°C - Укргідрометцентр13.10.26, 18:11 • 3238 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна