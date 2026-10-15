От заморозков до дождей - прогноз погоды на 15 октября

По Украине 15 октября ожидается различная погода в разных областях. Под влиянием атмосферного фронта на части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от заморозков ночью до 19° тепла днем. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

Небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днем местами значительный дождь; в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областей без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла (в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°), на юге и востоке страны 7-12° тепла; днем 10-15°, на крайнем востоке страны до 19°.

В Киевской области в ночь на 15 октября ожидаются заморозки до -3°C — Укргидрометцентр