От заморозков до дождей - прогноз погоды на 15 октября
Киев • УНН
15 октября ожидается облачная погода с прояснениями и дождями, наиболее сильными на востоке и юго-востоке. Ночью возможны заморозки до 3°.
По Украине 15 октября ожидается различная погода в разных областях. Под влиянием атмосферного фронта на части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от заморозков ночью до 19° тепла днем. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
Небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днем местами значительный дождь; в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областей без осадков.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла (в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°), на юге и востоке страны 7-12° тепла; днем 10-15°, на крайнем востоке страны до 19°.
В Киевской области в ночь на 15 октября ожидаются заморозки до -3°C — Укргидрометцентр13.10.26, 18:11 • 3302 просмотра