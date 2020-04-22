Від заморозків до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні у середу, 22 квітня, очікується суха погода, місцями буде вітряно, вночі - заморозки, удень - до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22 квітня в Україні без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°.
На Київщині без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.