От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине в среду, 22 апреля, ожидается сухая погода, местами будет ветрено, ночью - заморозки, днем - до 18 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"22 апреля в Украине без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.
В Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.