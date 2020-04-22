От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 2844 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 24561 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 30053 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 43681 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 63486 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100053 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104825 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130409 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130126 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Актуальное
От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 22869 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине в среду, 22 апреля, ожидается сухая погода, местами будет ветрено, ночью - заморозки, днем - до 18 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"22 апреля в Украине без осадков", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.

Украинские Национальные Новости

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