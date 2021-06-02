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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Від ВО "Свобода" вимагають виключити з партії Ігоря Мірошниченка

Київ • УНН

 • 82708 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Біля офісу київського осередку ВО “Свобода” 1 червня зібралися представники громадських організацій, ветерани АТО і представники проукраїнських рухів, передає “КиевВласть”.

Від ВО "Свобода" вимагають виключити з партії Ігоря Мірошниченка

На вулиці Тургенєвській під час мирного зібрання активістів, ветеранів АТО і патріотично налаштованої молоді, які прийшли з вимогою до керівництва ВО “Свобода” виключити зі складу партії депутата Київради Ігоря Мірошниченка, відбулося силове протистояння.

Учасники акції, яких було близько 200, пояснили кореспонденту суть того, що відбувається: “Ми прийшли до столичного офісу „Свободи“, щоб обговорити „діяльність“ їхнього депутата в Київраді Мірошниченко, який пов’язаний з ОПЗЖ і прокремлівськими силами в Україні, і передати письмове звернення до голови партії Олега Тягнибока. Офіс „Свободи“ вже охороняла поліція, а нас на вулиці зустріли дуже агресивно — були близько 20 міцних хлопців, деякі з дерев’яними палицями. Вони намагалися захопити наш автомобіль з гучномовцем і побити водія, але провокація не вдалася. Ці молоді люди, які нас чомусь ображали, називаючи „тітушками“, зникли за пару хвилин з місця місця подій. Спілкування перейшло в мирне русло, і нам надали мікрофон для виступу. Загалом, тут — активісти таких об’єднань: „Білий Молот“, „Смерч“, „Воля або смерть“. Ми зазначили, що ставимося до ВО „Свобода“ як до цієї патріотичної організації, яка зробила багато корисного для відродження української державності. Під прапорами таких рухів, як „Свобода“, під час російської навали в 2014 році формувалися перші національні бойові підрозділи з числа українських патріотів, які пліч-о-пліч захищали Батьківщину на Сході України. Але нам стало відомо про перебування в складі об’єднання деяких псевдопатріотів на кшталт Мірошниченко, які відверто працюють на Кремль”, — відзначили учасники акції.

“Подібні йому „криси“ тільки прикриваються ідеями українського націоналізму, а насправді займаються рейдерством і зароблянням грошей до власної кишені. Вони лише маніпулюють гаслами патріотизму, дбаючи лише про особисті фінансові інтереси, і, більш того, часто виконують завдання кремлівської структури — партії ОПЗЖ. Нагадаємо, що Ігор Мірошниченко працював і працює на скандально відомого Андрія Пальчевського, а його дружина Яна Левицька була піарницею в передвиборному штабі партії „Перемога Пальчевського“. Такі особи паплюжать власними вчинками не тільки ВО „Свобода“, а й український патріотичний рух в цілому. Нагадаємо ще й про „готельний бізнес“ Мірошниченко — його готелі на Нивках у Києві — один з них — NyvkyPLAZA (за документами він є „садовим будиночком“), номінальною власницею якого записана рідна сестра Мірошниченко, радо приймала і обслуговувала таких відомих російських акторів, як Батурін, Горюшин, Прокоп’єв, Бабенко, Клімов, Сафонов і інших не менш одіозних особистостей з країни-агресора. Тому ми вимагаємо від ВО „Свобода“ негайно виключити зі свого складу Ігоря Михайловича Мірошниченко”, — відзначили учасники акції.

Один з мітингувальників, ветеран АТО Михайло Сліпченко (позивний “Історик”), уточнив позицію активістів: “Всі знають, що нардеп VI скликання і нинішній депутат Київради Ігор Мірошниченко, активно співпрацює з проросійським елементом — бізнесменом Андрієм Пальчевським. Поспілкувавшись зі „свободівцями“, ми отримали інформацію, що він вже виключений з партії. Але якщо це не так, ми звертаємося до керівництва ВО „Свобода“, до якого в цілому, як до націоналістичного українського руху, ставимося дуже позитивно, з вимогою визначитися з паном Мірошниченко і виключити його з партії як нечистого на руку бізнесмена, хабарника і корупціонера . Він дискредитує український національно-політичний рух в цілому і ВО „Свобода“ зокрема! Підкреслю, і у „свободівців“, і у нас — ветеранів АТО і патріотів, які сьогодні прийшли, єдине розуміння щодо Мірошниченко — це особа, яка нівелює поняття українського націоналіста, а в патріотичних рухах не може бути таких „мірошниченко“. Він і йому подібні „псевдонаціоналісти“ для збагачення використовують екологічну комісію КМДА для рекету забудовників і вимагання у них грошей, захоплення земельних ділянок і київських об’єктів інфраструктури. Геть Мірошниченко з лав справжніх націонал-патріотів!”.

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