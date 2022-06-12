Від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 795 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні постраждали понад 795 дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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“Станом на ранок 12 червня 2022 року більше ніж 795 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 508 поранено”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 217, Харківській — 149, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 53, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.
Зокрема, 3 червня через обстріл окупантами м. Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також, стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресіїї в м. Харків отримав поранення 17-річний хлопець.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.