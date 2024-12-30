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"Від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі": у ЦПД РНБО пояснили важливість нових відносин з Сирією

"Від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі": у ЦПД РНБО пояснили важливість нових відносин з Сирією

Київ • УНН

 • 22119 перегляди

Міністр закордонних справ України провів переговори з керівництвом Сирії в Дамаску. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО пояснив важливість для України побудови нових відносин з Сирією, вказавши, що від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив важливість для України побудови нових відносин з Сирією, вказавши, що від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі, пише УНН.

Сирія зараз дуже важлива, оскільки тривалий час росія через Асада нав‘язувала свій вплив на Близькому Сході та в Африці, зокрема блокуючи катарський газовий проект. Для України будувати нові стосунки з Сирією - це вкрай важлива місія. Від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі

- наголосив Коваленко у Telegram.

Раніше

У понеділок, 30 грудня, під час візиту до Сирії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів в Дамаску переговори з керівництвом сирійської адміністрації - її лідером Ахмадом аш-Шараа, премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

Міністр наголосив, що це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років, який символізує готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах між країнами.

Сибіга висловив сподівання, що нова Сирія стане країною, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. За словами Сибіги, як вказали у МЗС, "це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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