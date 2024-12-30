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"От ослабления россии на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все": в ЦПД СНБО объяснили важность новых отношений с Сирией

"От ослабления россии на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все": в ЦПД СНБО объяснили важность новых отношений с Сирией

Киев  •  УНН

 • 6349 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел переговоры с руководством Сирии в Дамаске. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил важность для Украины построения новых отношений с Сирией, указав, что от ослабления России на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил важность для Украины построения новых отношений с Сирией, указав, что от ослабления россии на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все, пишет УНН.

Сирия сейчас очень важна, поскольку долгое время россия через Асада навязывала свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке, в частности блокируя катарский газовый проект. Для Украины строить новые отношения с Сирией - это крайне важная миссия. От ослабления россии на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все

- подчеркнул Коваленко в Telegram.

Ранее

В понедельник, 30 декабря, во время визита в Сирию министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Дамаске переговоры с руководством сирийской администрации - ее лидером Ахмадом аш-Шараа, премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

Министр подчеркнул, что это первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет, который символизирует готовность открыть новую страницу в двусторонних отношениях между странами.

Сибига выразил надежду, что новая Сирия станет страной, которая будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины. По словам Сибиги, как указали в МИД, "это проложит путь к восстановлению дипломатических отношений, политического диалога и работы дипломатических учреждений".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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