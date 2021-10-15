Від попелу до мистецтва: бразильський художник створив незвичний мурал

Деталі

Фреска називається “Лісова бригада”. Бразильський художник та активіст Мундано влітку проїхав понад 10 тисяч км, щоб зібрати попіл із тропічних лісів Амазонки, водно-болотних угідь Пантанали, тропічної савани Серрадо та Атлантичного лісу.

Зазначимо, що лише у серпні цього року супутники зафіксували понад 28 тисяч пожеж у бразильській Амазонії, найбільшому у світі тропічному лісі.

“Ця фреска — протест, крик про допомогу”, — сказав Мундано. Попіл художник називає “доказами злочину”.

Витвір мистецтва на стіні займає приблизно 1 тис. м².

Додамо

Тропічні ліси Амазонії здебільшого вирубують та спалюють фермери, щоб розчистити територію для вирощування сої або розведення худоби. Наприкінці червня президент Бразилії Жаїр Болсонару скерував у ліси солдатів національної армії, щоб припинити незаконне вирубування та спалювання дерев.