Від попелу до мистецтва: бразильський художник створив незвичний мурал
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У бразильському Сан-Паулу художник із попелу згорілих тропічних лісів Амазонки створив вуличну фреску. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Фреска називається “Лісова бригада”. Бразильський художник та активіст Мундано влітку проїхав понад 10 тисяч км, щоб зібрати попіл із тропічних лісів Амазонки, водно-болотних угідь Пантанали, тропічної савани Серрадо та Атлантичного лісу.
Зазначимо, що лише у серпні цього року супутники зафіксували понад 28 тисяч пожеж у бразильській Амазонії, найбільшому у світі тропічному лісі.
“Ця фреска — протест, крик про допомогу”, — сказав Мундано. Попіл художник називає “доказами злочину”.
Витвір мистецтва на стіні займає приблизно 1 тис. м².
Додамо
Тропічні ліси Амазонії здебільшого вирубують та спалюють фермери, щоб розчистити територію для вирощування сої або розведення худоби. Наприкінці червня президент Бразилії Жаїр Болсонару скерував у ліси солдатів національної армії, щоб припинити незаконне вирубування та спалювання дерев.