От пепла к искусству: бразильский художник создал необычный мурал
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В бразильском Сан-Паулу художник из пепла сгоревших тропических лесов Амазонки создал уличную фреску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Фреска называется “Лесная бригада”. Бразильский художник и активист Мундано летом проехал более 10 тысяч км, чтобы собрать пепел из тропических лесов Амазонки, водно-болотных угодий Пантаналы, тропической саванны Серрадо и Атлантического леса.
Отметим, что только в августе этого года спутники зафиксировали более 28 тысяч пожаров в бразильской Амазонии, крупнейшем в мире тропическом лесу.
“Эта фреска — протест, крик о помощи”, — сказал Мундано. Пепел художник называет “доказательствами преступления”.
Произведение искусства на стене занимает примерно 1 тыс. м².
Добавим
Тропические леса Амазонии в основном вырубают и сжигают фермеры, чтобы расчистить территорию для выращивания сои или разведения скота. В конце июня президент Бразилии Жаир Болсонару направил в леса солдат национальной армии, чтобы прекратить незаконную вырубку и сжигание деревьев.