Від 7° до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Потепління і погода без дощів очікують Україну сьогодні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 10 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 16-18°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°; у Києві вночі 10-12°, вдень близько 25°.
Додамо
Сьогодні, 10 вересня, у відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров'я. В Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.