Від 7° до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 10 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 16-18°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°; у Києві вночі 10-12°, вдень близько 25°.

Додамо

Сьогодні, 10 вересня, у відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров'я. В Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.