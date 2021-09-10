От 7° до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Потепление и погода без дождей ожидают Украину сегодня. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 10 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°; днем 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°; в Киеве ночью 10-12°, днем около 25°.
Добавим
Сегодня, 10 сентября, в отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья. В Украине отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.