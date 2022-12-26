Від 2° морозу до 8° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Дощі та мокрий сніг на заході і без істотних опадів на решті території України прогнозують синоптики на сьогодні. Температура повітря вдень залишатиметься плюсовою або близько до нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 26 грудня вночі у східних областях, вдень у західній частині дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 6-8° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без істотних опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.