Від 2° морозу до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 жовтня в Україні без опадів.

У південних та східних областях місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму та Приазов'ї 4-7° тепла, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті 15-17°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Києві 1-3° тепла, вдень 10-13°.

Додамо

Сьогодні, 9 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день пошти та День ріелтора, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Богослова.