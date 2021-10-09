Від 2° морозу до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. По Україні сьогодні опадів не очікується, уночі - мороз, удень - до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 9 жовтня в Україні без опадів.
У південних та східних областях місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму та Приазов'ї 4-7° тепла, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті 15-17°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Києві 1-3° тепла, вдень 10-13°.
Додамо
Сьогодні, 9 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день пошти та День ріелтора, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Богослова.