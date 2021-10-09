9 жовтня відзначають День ріелтора та Всесвітній день пошти

Всесвітній день пошти

Всесвітній день пошти (англ. World Post Day) — одне зі щорічних міжнародних свят, встановлене Всесвітнім поштовим союзом (ВПС) у 1969 році.

Відзначається щорічно 9 жовтня. Всесвітній день пошти включений до переліку Міжнародних днів Організації Об’єднаних Націй з метою сприяти популяризації і розвитку поштового обслуговування в світі, підвищення рівня обізнаності про щоденну роль пошти для людей та бізнесу.

У 1939 році на Всесвітньому поштовому конгресі в Буенос-Айресі було запропоновано щорічно святкувати 9 жовтня як “День Всесвітнього поштового союзу”, оскільки в цей день в 1874 році був заснований Всесвітній поштовий союз. Аналогічне рішення було прийнято на XVI Конгресі Всесвітнього поштового союзу в Токіо (Японія) в 1969 році. Як міжнародне свято, День Всесвітнього поштового союзу був вперше відзначений в 1970 році. На Конгресі Всесвітнього поштового союзу в Гамбурзі в 1984 році назва “День Всесвітнього поштового союзу” була змінена на “Всесвітній день пошти”.

День ріелтора

Щороку 9 жовтня в Україні святкують День ріелтора. Свято хоч і неофіційне, але дуже доречне.

Щодня в Україні хтось купує житло, хтось продає, хтось орендує, а хтось — здає; а хтось допомагає цим двом сторонам знайти один одного та закрити операцію на максимально вигідних умовах.

Робота ріелтора — справа непроста. По-перше, постійно потрібно бути на ногах; по-друге, треба розуміти інтереси та побажання покупців і продавців. А ще потрібно вміти швидко реагувати на зміни на ринку, працювати з великим обсягом інформації та завжди залишатися на зв’язку.

У День ріелтора хочеться побажати кожному, хто зайнятий у продажу нерухомості, завжди знаходити своїх клієнтів і підписувати операції на раз-два.

Релігійні свята

9 жовтня православна церква вшановує пам’ять Іоанна Богослова — одного з дванадцяти апостолів, автора Євангелія від Іоанна, Книги Одкровення і трьох послань Нового Завіту.

Згідно з переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова і разом із ним був покликаний Ісусом Христом до числа своїх учнів. Брати, як і апостол Петро, ​​входили в число найнаближеніших Христу апостолів. Утрьох вони стали свідками воскресіння дочки Яіра, і тільки їм Спаситель дозволив бачити своє Преображення.

Будучи розіп’ятим на хресті, Ісус доручив Іоанну піклуватися про свою матір — Діву Марію. Своє прізвисько — Богослов — Іоанн отримав завдяки тому, що в своєму Євангелії назвав Ісуса Христа Словом Божим.

У суботу, 9 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Єфрем, Іван, Тихон, а також Вінцент, Діонісій та Людвик.​